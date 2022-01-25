- Факт нахождения бомбы не подтвердился. Сейчас устанавливают личность и выясняют причины поведения жителя Подстепного 2005 года рождения, который опубликовал у себя на странице в социальной сети в "ВКонтакте" информацию о том, взорвёт бомбу в школе. Это увидел кто-то из его родственников и сообщил в полицию, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 25 января, в редакцию "МГ" очевидцы прислали видео, на котором запечатлено, как возле школы толпятся ученики, дежурят карета скорой помощи и пожарные. Мужчина за кадром отвечает на вопросы ребёнка и говорит, что в школе бомбы нет, кто-то так пошутил. В пресс-службе полиции ЗКО сообщили, что сообщение о "заминированной" школе в селе Подстепное поступило в правоохранительные органы в 10:30.Другие подробности выясняются.