- Данный сервис, внедренный в качестве пилотного проекта, успешно реализуется. Клиентам после перерегистрации автомобиля предлагается выбрать страховую организацию, информационные системы которых уже интегрированы между собой. На данный момент уже действует договоренность с одной страховой компанией, идут переговоры и с другими компаниями, - сказал директор филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО Надир Курумбаев.

Госкорпорация "Правительство для граждан" внедрила для автовладельцев новый сервис. Теперь при регистрации авто в спецЦОНе клиенты могут оформить и страховку. Раньше граждане сталкивались с различными агентами и посредниками, которые предлагали застраховать авто прямо на месте. Теперь оформить страховой полис можно в течение пяти минут прямо у оператора отдела.Отметим, что перерегистрацию автомобиля при купле-продаже можно оформить также с помощью портала eGov.kz и через мобильные приложения Kaspi и Halyk Homebank. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.