- Причины произошедшего выясняются. В свою очередь АО «Самрук-Энерго» сообщает, что электрические станции АО «АлЭС» и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам Системного оператора увеличивают мощность. Северные энергоисточники АО «Самрук-Энерго» - Экибастузские ГРЭС несут заданную нагрузку без замечаний. На Экибастузской ГРЭС -1 в работе шесть энергоблоков, текущая нагрузка 2930 МВт, на Экибастузской ГРЭС-2 в работе оба энергоблока, нагрузка 950 МВт, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Жители Алматы после полудня 25 января начали сообщать о массовом отключении света. В АО «Самрук-Энерго» сообщили, в 11:59 произошло выделение Алматы и алматинского энергоузла на изолированную работу вследствие аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями энергосистемы.СМИ Кыргызстана также сообщают о массовом отключении света в Бишкеке.