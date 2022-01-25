Жуткая авария произошла 14 января на трассе Уральск - Атырау, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пять человек погибли в аварии на трассе Уральск - Атырау На дороге произошло лобовое столкновение КамАЗа и Toyota Camry. После столкновения легковушка загорелась, обгоревшие тела извлекали спасатели. Тогда начальник управления местной полицейской службы Уральска Мирхат Аженов сообщил, что Toyota Camry выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком. Водитель КамАЗа не пострадал, водитель и четверо пассажиров легковушки погибли на месте. В этот же день в полиции пояснили, что будет проведено расследование, в котором станет известно, занимался ли водитель легковушки частным извозом. Сегодня, 25 января, в ходе брифинга Мирхат Аженов отметил, что водитель Toyota Camry был таксистом, занимался частным извозом.
- Личности погибших были установлены. Все они являются жителями ЗКО, - рассказал полицейский.
Также на брифинге Аженов отметил, что большинство ДТП происходит на трассе республиканского значения из-за погодных условий и несвоевременной очистки дорог.