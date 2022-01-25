- Прибывшие полицейские задержали 34-летнего гражданина Узбекистана. Он рассказал, что это дочь 37-летней женщины, которая временно проживает с ним. В ходе проведения медицинской экспертизы было установлено, что мужчина находился в состоянии лёгкой степени опьянения. Ребёнок был временно помещен в Атырауский центр адаптации несовершеннолетних, - рассказали подробности в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 21 января около 19:36 на пульт 102 поступило сообщение о том, что в районе одной из гостиниц неизвестный мужчина сопровождает четырёхлетнюю девочку.Между тем в отношении матери, которая передала свою дочь сожителю, составлен административный протокол по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, защите его прав и интересов", собранные документы направлены в суд для принятия решения. Кроме того, в отношении матери комплектуются документы для направления в комиссию по делам несовершеннолетних. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.