Министр национальной экономики Алибек Куантыров представил комплексные планы развития западных регионов на 2022-2025 годы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Общий объем финансирования планов развития Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей составляет 15,3 триллионов тенге, в том числе из республиканского бюджета - 1,7 триллион тенге.
Согласно плану развития ЗКО, в сфере промышленности и предпринимательства запланировано создание Индустриальной зоны, строительство литейного производства, завода по глубокой переработке нефти и цементного завода.
- В сфере сельского хозяйства предусмотрено строительство двух теплиц, 25 откормочных площадок, 10 молочно-товарных ферм, создание четырёх садковых рыбоводных хозяйств, восстановление и расширение площадей орошаемых земель с 6,6 тысяч га до 50 тысяч га и реконструкция Кировского водохранилища. Планируется строительство и реконструкция 1211 километров сетей водоснабжения и водоотведения, 46,2 километров сетей теплоснабжения и 2051 километров электросетей, реконструкция 29,7 километров газопровода «Ростоши-Тайпак», а также строительство в Уральске Автоматизированной газораспределительной станции, - представил план министр в ходе заседания правительства.
Также будет проведён ремонт и реконструкция 1842 километров автодорог и модернизация международного аэропорта Уральска. Планируется построить поликлинику, кардиологический центр, 74 школы, общежитие на 650 мест для студентов и реабилитационный центр на 150 койко-мест.
- Для обеспечения гражданской защиты предусмотрено строительство трёх пожарных депо, берегоукрепительные работы реки Урал. В результате реализации комплексного плана ЗКО к 2025 году объем промышленности вырастет на 55% и валовой продукции сельского хозяйства на 56%, уровень доступа к услугам водоснабжения достигнет 100%, а износ электросетей сократится с 80% до 50%, - заверил глава министерства.
18 января Алибек Куантыров представил план по стабилизации экономики Казахстана.
