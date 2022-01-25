Отмечается и рост темпа ревакцинации во всех регионах страны, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният в ходе доклада на заседании правительства сообщила, что за последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусом вырос в полтора раз. С начала января по сравнению с декабрём заболеваемость выросла в 11 раз.
- При этом следует отметить, что темпы вакцинации выросли с семи тысяч в ноябре до 30 тысяч вакцинируемых в сутки в январе. Активно продолжается ревакцинация подлежащего населения и охват составил 37,0% (более 1,1 млн человек, подлежит 3,2 млн человек). За неделю отмечается рост темпов ревакцинации во всех регионах с 26 до 37%, - сказала главный врач страны.
- За весь период пандемии не было таких масштабных послаблений карантинных мер во всех отраслях бизнеса. И это в свою очередь накладывает особую ответственность и веру в приверженность бизнеса на выполнение установленных алгоритмов безопасной работы, - сказала Гиният.
Заслушав доклад, премьер-министр поручил министерству здравоохранения и акиматам усилить работу по вакцинации и ревакцинации.
