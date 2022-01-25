Градоначальник заверил, что для пересадки деревьев уже приобретена техника, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". О строительстве дороги и парка в Переволочной роще рассказал замакима Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким Уральска Абат Шыныбеков выступил на брифинге, где рассказала о судьбе Переволочной рощи.
- Уже полтора года не утихает спор по поводу перевода Переволочной рощи из лесного в городской земельный фонд. Вопрос был поднят в связи с необходимостью прокладки новой городской магистрали, которая соединяет западную часть города с северо-востоком, создание новой рекреационной зоны с обустройством набережной старицы реки Урал протяженностью в три километра. Это тоже насущная необходимость, - отметил градоначальник.
Также он заверил, что процесс перевода рощи из лесного фонда идёт в полном соответствии с законодательством, и один из ключевых этапов - это проведение общественных слушаний.
- К сожалению, в прошлом году несколько раз откладывали слушания в связи с пандемией. Но мы гарнируем, что общественные слушания будут проведены с участием всех заинтересованных лиц, будут учтены все мнения жителей нашего города. Слушания, запланированные в декабре прошлого года, были отменены. Сейчас для перевода мы предлагаем не все земли (706 га), а 270 гектаров земли. Мы хотим там создать дорогу, которая сыграет роль дамбы и даст возможность сделать хорошую зону отдыха. Уже подрядной организацией (ТОО "Жайык таза кала") приобретена техника, которая исключит факт вырубки и позволит пересадить деревья во время строительства дороги. Кроме этого, там есть большая выгоревшая площадь от пожара, там мы хотим посадить насаждения, - пояснил аким города.
Абат Шыныбеков ещё раз заверил, что строительство коммерческих объектов там не будет. В августе прошлого года в Уральске строители начали расчищать территорию, на которой раньше находился кожевенный завод имени Землячки. Рядом расположена Переволочная роща. Местные жители надеялись, что в этом месте появится городской парк. В акимате Уральска тогда проинформировали, что эта территория предназначена для возведения жилого массива, и даже продемонстрировали эскизный проект. Была назначена экологическая экспертиза, а позже и вовсе строительство объекта приостановили. В феврале этого года руководитель департамента экологии по ЗКО Ербол Куанов заявил, что согласно генеральному плану города, на территории Переволочной рощи планируют построить парк. После этого общественные слушания по Переволочной роще несколько раз переносились. И до сегодняшнего дня так и не состоялись. Также в декабре этого года на брифинге задали вопрос акиму ЗКО Гали Искалиеву о судьбе рощи. О причинах перевода Переволочной зоны глава региона ответить не смог, посоветовав журналисту принять участие в общественных слушаниях.