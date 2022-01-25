Градоначальник заверил, что для пересадки деревьев уже приобретена техника, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Аким Уральска Абат Шыныбеков выступил на брифинге, где рассказала о судьбе Переволочной рощи.
- Уже полтора года не утихает спор по поводу перевода Переволочной рощи из лесного в городской земельный фонд. Вопрос был поднят в связи с необходимостью прокладки новой городской магистрали, которая соединяет западную часть города с северо-востоком, создание новой рекреационной зоны с обустройством набережной старицы реки Урал протяженностью в три километра. Это тоже насущная необходимость, - отметил градоначальник.
Также он заверил, что процесс перевода рощи из лесного фонда идёт в полном соответствии с законодательством, и один из ключевых этапов - это проведение общественных слушаний.
- К сожалению, в прошлом году несколько раз откладывали слушания в связи с пандемией. Но мы гарнируем, что общественные слушания будут проведены с участием всех заинтересованных лиц, будут учтены все мнения жителей нашего города. Слушания, запланированные в декабре прошлого года, были отменены. Сейчас для перевода мы предлагаем не все земли (706 га), а 270 гектаров земли. Мы хотим там создать дорогу, которая сыграет роль дамбы и даст возможность сделать хорошую зону отдыха. Уже подрядной организацией (ТОО "Жайык таза кала") приобретена техника, которая исключит факт вырубки и позволит пересадить деревья во время строительства дороги. Кроме этого, там есть большая выгоревшая площадь от пожара, там мы хотим посадить насаждения, - пояснил аким города.
Абат Шыныбеков ещё раз заверил, что строительство коммерческих объектов там не будет.
В августе прошлого года в Уральске строители
начали расчищать территорию, на которой раньше находился кожевенный завод имени Землячки. Рядом расположена Переволочная роща. Местные жители надеялись, что в этом месте появится городской парк. В акимате Уральска тогда проинформировали, что эта территория предназначена для возведения жилого массива, и даже продемонстрировали эскизный проект. Была назначена экологическая экспертиза, а позже и вовсе строительство объекта приостановили.
В феврале этого года руководитель департамента экологии по ЗКО Ербол Куанов заявил, что согласно генеральному плану города, на территории Переволочной рощи планируют построить парк
.
После этого общественные слушания по Переволочной роще несколько раз переносились. И до сегодняшнего дня так и не состоялись.
Также в декабре этого года на брифинге задали вопрос акиму ЗКО Гали Искалиеву о судьбе рощи. О причинах перевода
Переволочной зоны глава региона ответить не смог, посоветовав журналисту принять участие в общественных слушаниях.
