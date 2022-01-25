В Казахстане планируют возобновить программу льготного автокредитования населения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Миллион тенге украли из машины автоледи в Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил вице-министр индустрии и инновационного развития Марат Карабаев в эфире ток-шоу «Большая неделя» на телеканале «Хабар». По его словам, правительство изучает возможность возобновить программу льготного автокредитования.
- Предлагается средства, саккумулированные на счетах «Оператора РОП», выделить для автокредитования населения под 4%. При этом если раньше необходимым условием для участия в государственной программе был первоначальный взнос в размере 20%, то сейчас обсуждаем возможность отмены первоначального взноса, - сказал Карабаев.
Вице-министр отметил, что программу планируется ориентировать на средний класс, то есть на бюджетные авто. 11 января президент Казахстана поручил правительству прекратить работу частной компании «Оператор РОП», отметив, что утилизационным сбором должна заниматься госорганизация, «как в зарубежных странах». С 2016 года в компанию поступило 691,8 млрд тенге. Из них отечественным автопроизводителям вернули 338,9 млрд тенге, расходы оператора за экологию составили 102 млрд тенге. Оператор же уплатил 49 млрд тенге налогов. 18 января деятельность ТОО «Оператор РОП» по администрированию утилизационного сбора прекращена. Новым оператором назначена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму».  Ставки по утильсбору в Казахстане утвердят до конца февраля.