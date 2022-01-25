- Родился мальчик весом три килограмма и 70 граммов, ростом 51 сантиметр. В связи с тем, что у беременной женщины отошли воды, операция была проведена в экстренном порядке, - рассказали в Атырауском областном перинатальном центре.

Фото: РСК Атырауской области Региональная служба коммуникаций Атырауской области сообщила, что 19 января 52-летняя жительница города родила первенца.Маму с малышом уже выписали из роддома.