Межведомственная комиссия поддержала предлагаемые меры по снижению ограничений деятельности субъектов бизнеса, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». МЦРИАП прокомментировало информацию о передаче данных Ashyq в налоговую Иллюстративное фото из архива "МГ" 24 января прошло заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса. МВК поддержала предлагаемые Минздравом меры.
- Было принято решение по снижению карантинных ограничений во всех зонах эпидемиологического риска (зелёной, жёлтой, красной) для объектов, работающих по «зелёному» статусу у персонала и посетителей. Также по ослаблению карантинных ограничений в зависимости от зоны эпидемиологического риска для объектов бизнеса, работающих для посетителей с «синим» статусом. В зелёной зоне – без ограничений, в жёлтой и красной зонах послабление карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости и снятием ограничений по режиму работы, - говорится в сообщении.
В НПП «Атамекен» пояснили, что без ограничений при наличии «зелёного» статуса смогут работать объекты и отрасли:
  • проводящие торжественные, памятные, семейные мероприятия: банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки;
  • организующие конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей выставки, марафоны на открытом воздухе;
  • спортивные мероприятия со зрителями;
  • религиозные объекты, в том числе проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях;
  • игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке;
  • ТРЦ, торговые дома и торговые сети (непродовольственные) с торговой площадью свыше 100 квадратных метров;
  • торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров; сауны, бани, бассейны;
  • спортивно-оздоровительные центры, фитнес и йога-центры.
Без ограничений при наличии «синего» статуса смогут работать следующие участники проекта Ashyq:
  • отели, гостиницы;
  • аэропорты;
  • железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции, автопереходы;
  • пункты обслуживания пассажиров ЦОН;
  • банки, отделения АО «Казпочта»;
  • объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков; крытые рынки;
  • объекты образования, вузы, колледжи, образовательные центры;
  • центры и салоны красоты, СПА, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг (по записи);
  • межобластные, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) перевозки.
Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, бильярдные, боулинг центры, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, также компьютерные клубы начнут работать с ограничениями по заполняемости до 70% в «жёлтой» и до 60% в «красной» зонах. Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, букмекерские конторы при обеспечении площади не менее четырёх квадратов на одного посетителя в «жёлтой» и «красной» зонах. Детские развлекательные центры (крытые) при обеспечении площади не менее 10 квадратов на одного человека в «жёлтой» зоне и не менее 10 квадратов на одного человека при заполняемости не более 60% в «красной». Океанариумы заработают с ограничениями в «красной» зоне - заполняемость не более 60%.
- Также «Атамекен» предлагал ряд мер, которые не были поддержаны. В частности, исключить требование по посадке за одним столом не более четырёх человек и разрешить детским садам и школьным организациям восстановить работу в очном режиме, - отметили в НПП.
Помимо этого, заместитель председателя правления «Атамекен» Олжас Ордабаев озвучил предложение по установлению в стране двух зон санэпидобстановки – «зелёной» и «красной». При этом введение «красной» зоны предложено вводить по двум критериям: заполняемость койкомест выше 70% и при высокой летальности.