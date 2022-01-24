МВК пересмотрела ковидные ограничения в Казахстане
Межведомственная комиссия поддержала предлагаемые меры по снижению ограничений деятельности субъектов бизнеса, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
24 января прошло заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса. МВК поддержала предлагаемые Минздравом меры.
- Было принято решение по снижению карантинных ограничений во всех зонах эпидемиологического риска (зелёной, жёлтой, красной) для объектов, работающих по «зелёному» статусу у персонала и посетителей. Также по ослаблению карантинных ограничений в зависимости от зоны эпидемиологического риска для объектов бизнеса, работающих для посетителей с «синим» статусом. В зелёной зоне – без ограничений, в жёлтой и красной зонах послабление карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости и снятием ограничений по режиму работы, - говорится в сообщении.
В НПП «Атамекен» пояснили, что без ограничений при наличии «зелёного» статуса смогут работать объекты и отрасли:
организующие конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей
выставки, марафоны на открытом воздухе;
спортивные мероприятия со зрителями;
религиозные объекты, в том числе проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях;
игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке;
ТРЦ, торговые дома и торговые сети (непродовольственные) с торговой площадью свыше 100 квадратных метров;
торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров;
сауны, бани, бассейны;
спортивно-оздоровительные центры, фитнес и йога-центры.
Без ограничений при наличии «синего» статуса смогут работать следующие участники проекта Ashyq:
отели, гостиницы;
аэропорты;
железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции, автопереходы;
пункты обслуживания пассажиров ЦОН;
банки, отделения АО «Казпочта»;
объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков;
крытые рынки;
объекты образования, вузы, колледжи, образовательные центры;
центры и салоны красоты, СПА, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг (по записи);
межобластные, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) перевозки.
Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, бильярдные, боулинг центры, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, также компьютерные клубы начнут работать с ограничениями по заполняемости до 70% в «жёлтой» и до 60% в «красной» зонах.
Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, букмекерские конторы при обеспечении площади не менее четырёх квадратов на одного посетителя в «жёлтой» и «красной» зонах.
Детские развлекательные центры (крытые) при обеспечении площади не менее 10 квадратов на одного человека в «жёлтой» зоне и не менее 10 квадратов на одного человека при заполняемости не более 60% в «красной».
Океанариумы заработают с ограничениями в «красной» зоне - заполняемость не более 60%.
- Также «Атамекен» предлагал ряд мер, которые не были поддержаны. В частности, исключить требование по посадке за одним столом не более четырёх человек и разрешить детским садам и школьным организациям восстановить работу в очном режиме, - отметили в НПП.
Помимо этого, заместитель председателя правления «Атамекен» Олжас Ордабаев озвучил предложение по установлению в стране двух зон санэпидобстановки – «зелёной» и «красной». При этом введение «красной» зоны предложено вводить по двум критериям: заполняемость койкомест выше 70% и при высокой летальности.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!