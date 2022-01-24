В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -5..-7, ночью похолодает до -10..-12. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет -1..-3 градусов, ночью -5..-7 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -10..-12 градусов. Ночью похолодает до -20..-22 градусов. Ветер восточный до 5 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На западе, севере и юго-востоке страны фронтальные разделы будут вызывать осадки преимущественно в виде снега, на западе республики - усиление ветра и гололедные явления. Местами прогнозируется туман.