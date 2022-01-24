- Прежде всего мошенники звонят, представляются сотрудниками банка и пугают, что на вас оформляют кредит. Говорят, что деньги надо "застраховать" и перевести на "страховую ячейку". Они просят скачать программу AnyDesk. Когда открывается приложение AnyDesk, на экране появляются цифры и мошенники просят продиктовать их, после чего получают полный доступ к телефону, - сообщили в департаменте полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации полицейских, мошенники оформляют кредиты через приложение AnyDesk.Программа AnyDesk дает полный удалённый доступ к телефону. Мошенники могут без проблем войти в онлайн банк и снять все деньги. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.