Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе Национального банка сообщили, что комитет по денежно-кредитной политике установил базовую ставку на уровне 10,25% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 11,25%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 9,25%.

Базовая ставка – это процент, по которому центральный банк выдает кредиты другим кредитным организациям, и максимальная ставка, по которой он принимает депозиты банков.

- Инфляция в крупнейших экономиках мира и странах – основных торговых партнёрах все ещё остаётся на высоких значениях. В Казахстане в декабре 2021 года годовая инфляция снизилась до 8,4%. В условиях реализации мер антиинфляционного реагирования месячные темпы роста цен в ноябре-декабре 2021 года были ниже среднеисторических. Продовольственная инфляция в декабре 2021 года существенно снизилась и составила 9,9% в годовом выражении. Это связано с реализацией мер антиинфляционного реагирования и выходом из расчёта годовой инфляции высоких месячных значений на отдельные продовольственные товары, - сообщили в Национальном банке.

Предыдущая ставка равнялась 9,75%.Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено девятого марта.