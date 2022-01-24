ОПМ «Быт» началось в ЗКО. Кого посетят полицейские?
В прошлом году в регионе зарегистрированы 27 преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что с 24 по 30 января в регионе проводится республиканское ОПМ «Быт».
- Задачами мероприятия является выявление и пресечение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, 100% охват проверками по месту жительства лиц, состоящих на учёте по категории: «защитное предписание», «особые требования», «алкоголик», «наркоман» и неблагополучных семей, - пояснили в ведомстве.
По итогам прошлого года, на учёте находятся:
218 человек, в отношений которых установлено защитное предписание,
322 человека, в отношении которых судом установлены особые требования к поведению правонарушителя,
200 неблагополучных семей, где воспитываются 354 несовершеннолетних,
1 203 алкозависимых,
225 наркозависимых.
- В целях профилактики преступлении и правонарушении в сфере семейно-бытовых отношении сотрудниками ОВД области совместно с органами здравоохранения организована работа по выявлению обращений граждан, обратившихся в медицинские учреждения, ставшими объектами бытового насилия, - добавили в полиции.
К работе с несовершеннолетними и неблагополучными семьями привлекаются НПО и волонтёры.
Напомним, в стране также проходит ОПМ «Правопорядок».
