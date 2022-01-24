Ответственность понесут родители несовершеннолетних, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Казахстане пятеро подростков обстреляли балкон Фото: Polisia.kz Инцидент произошёл вечером 23 января, сообщает Polisia.kz. 34-летний житель Павлодара сообщил, что неизвестные стреляли в окна его балкона.
- Установлены семеро несовершеннолетних в возрасте 13-15 лет, учащиеся школ города Павлодара №6, 16, 24, 29 и 34. Несовершеннолетние собрались у друга, чтобы поиграть в компьютерные игры. Один из подростков принёс с собой предмет, похожий на пистолет, который он взял у своего знакомого. Ради интереса подростки вышли на балкон, где пятеро по очереди произвели выстрелы, проверяя работоспособность и поражение цели пистолета, - рассказали правоохранители.
За действия несовершеннолетних ответственность понесут их законные представители.