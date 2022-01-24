Под сокращение попадут и руководящие позиции, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». «Самрук-Казына» сократит половину сотрудников Фото: АО «Самрук-Қазына» На сайте фонда сообщается, что в «Самрук-Казына» утверждена новая организационная структура с сокращением численности сотрудников в два раза (с 248 до 124 человек) и количества руководящих позиций с 10 до пяти. Исключены должностные позиции «советников» как штатных единиц. Также принято решение о закрытии зарубежных представительств Фонда.
- Решением правления АО «Самрук-Казына» с 24 января 2022 года досрочно прекращены полномочия генерального директора ТОО «Самрук-Қазына Инвест» Султанова, председателя правления АО Samruk-Kazyna Construction Сандыкбаева, генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт» Акылова, генерального директора ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис» Елшибекова, - говорится в сообщении.
Также определены сроки завершения разработки программы реформирования Фонда для внесения в правительство РК. 21 января Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесменами в столице сообщил, что поручил реформировать фонд «Самрук-Казына».