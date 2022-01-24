- По приобретению троллейбусов заключено предварительное соглашение о финансировании. Планируем, что первые 100 троллейбусов закупим в этом году, они поступят к концу этого или началу следующего года. И в ближайшие два года поступят следующие 90 троллейбусов. В это же время планируем модернизировать тяговые подстанции. И мы получим обновленный троллейбусный транспорт Алматы, - сказал Мурзаханов.

Руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов сообщил, что в мегаполисе модернизируют троллейбусный транспорт. Программа модернизации предусматривает реконструкции кабельных линий и 10 тяговых подстанций, ремонт депо и закуп 190 троллейбусов. Реконструкцию сетей специалисты ведут больше года, завершить работы планируется в 2022 году.Стоит отметить, что о планах закупить новые троллейбусы сообщалось ещё в 2021 году.