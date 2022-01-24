Эльвира Азимова призвала граждан не бояться звонить дежурным прокурорам, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Матерящему в кафе жителю Алматинской области сломали челюсть Изображение c сайта Pixabay Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова приехала в Атырау и посетила спортзал «Динамо», который в социальных сетях окрестили «пыточной» для участников митинга. Азимова отметила, что сейчас спортзал пуст. Все, кто там находился, либо выпущены на свободу, либо находятся в СИЗО. В следственном изоляторе она побеседовала с арестованными, и лишь пять из них написали заявления, которые омбудсмен передала в МВД и Генпрокуратуру.
- Остальные сообщения по спортзалу продолжают появляться в социальной сети либо СМИ. Поэтому здесь должна действовать Генеральная прокуратура - в целом проверить все сообщения, провести процессуальные действия по допросу свидетелей, ранее задержанных, кто находился в этом спортзале, а также сотрудников. Прокурорская проверка не должна зависеть от факта подачи заявлений граждан. Есть конституционная обязанность прокуратуры по высшему надзору за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, - цитирует Азимову её служба.
Омбудсмен призвала граждан не боятся давать свидетельские показания следствию и сообщения по телефону дежурным прокурорам. В МВД сообщили, что по фактам пыток ведут семь дел. Ещё по 20 фактам проводятся служебные расследования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.