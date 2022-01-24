- Позже родители ребёнка объяснили, что оставили сына подруге. Подруга, которой доверили ребёнка, заперла его в квартире одного и ушла, спрятав ключ в подъезде. Родители мальчика задержались, объяснив это долгим ожиданием службы такси и поблагодарили полицейских, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото предоставлено ДП Атырауской области В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что звонок о ребёнке, который находится на балконе третьего этажа, поступил около 1:00. Входная дверь при этом была заперта. Прибывшие на место стражи порядка взобрались на балкон и спасли четырёхлетнего мальчика. В квартире, кроме ребёнка, никого не было.Стражи порядка призывают жителей ответственно относиться к безопасности детей и не оставлять их одних.