- МВД остро реагирует на факты применения физической силы в отношении наших граждан. Каждый факт тщательно изучается с анализом видеокамер, в том числе установленных в зданиях полиции и общественных местах. В частности, по 27 сообщениям начато семь досудебных расследований по статье 146 УК (пытки), по 20 фактам проводятся служебные расследования, - сказал официальный представитель ведомства в ходе брифинга в МВД.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз сообщил, что на телефон доверия поступали жалобы на действия сотрудников полиции. Из них 28 фактов осмотров сотовых телефонов. Позже установлено, что все телефоны изъяты в рамках досудебных расследований по статьям «акт терроризма», «нападение на здание» и «массовые беспорядки». После санкционированного осмотра имущество вернут владельцам.Напомним, по фактам неправомерных действий сотрудников полиции необходимо обращаться на круглосуточный телефон доверия 14-02, 8-7172-71-41-09.