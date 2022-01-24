Мужчину задержали спустя сутки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Актобе из больницы сбежал подозреваемый в особо тяжком преступлении Утром 23 января подозреваемый в убийстве сбежал из больницы Актобе. Сегодня, 24 января, в департаменте уголовно-исполнительной системы региона сообщили о задержании беглеца.
- По данному факту департаментом полиции Актюбинской области начато досудебное расследование по статье 426 УК РК (побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Для выяснения причин и обстоятельств происшествия комитетом уголовно-исполнительной системы проводится служебная проверка, - сообщили в ведомстве.
По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.