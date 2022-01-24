Водолазы четыре раза спускались под воду, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото предоставлено ДЧС Атырауской области
Сегодня, 24 января, временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Атырауской области Аскат Ержанов рассказал подробности поисков пропавшего мальчика.
Гражданин Индии Еппили Сайли Ананд Рао 2013 года рождения пропал
вечером 22 января. Он вышел на улицу с младшим братом поиграть. Позже младший ребёнок вернулся, а старший - нет. После самостоятельных поисков, которые не дали результата, отец мальчика обратился в полицию.
Искали все - родные, соседи, полиция, спасатели и волонтёры. Нашли
его тело вечером 23 января в канале.
- С помощью камер видеонаблюдения полицейскими был установлен маршрут, ребёнок дошел до канала Перетаски и уже дальше по камерам его видно не было. В связи с этим силы департамента ЧС были направлены на поиски ребёнка под водой, потому что одной из основных версий было то, что ребёнок, играясь, провалился под лёд. Дальше поступила информация, что соседка по дороге в магазин видела похожего мальчика, который находился на льду. Она его предупредила, что там опасно и он вроде бы ушёл и дальше она его не видела. Это посёлок Балыкши и рядом с каналом имеется автомобильная дорога и водопропускная труба. Соответственно, когда вода проходит через трубу, напор, давление усиливается. В этом устье канала был круговой водоворот. Поэтому проводить водолазные работы именно в центре канала не представилось возможным, - рассказал Аскат Ержанов.
По его словам, сначала водолазы опускались под воду четыре раза вдоль береговой линии. Результатов они не дали. Во второй половине дня с 15:00 приступили к поискам в центре канала с помощью снастей, крюков.
- Дело в том, что рядом расположены жилые массивы и все мы понимаем, что канал сильно захламлён. Вытаскивали много арматуры, предметы домашнего обихода. И в 19:00 ребёнок был обнаружен. Версия, что ребенок провалился под лёд, подтвердилась, тело было передано сотрудникам органов внутренних дел для проведения экспертиз, - пояснил вр.и.о. начальника департамента. - По первичным признакам, насильственных действий не обнаружено, причину смерти установит экспертиза.
По словам главного спасателя Атырауской области, в регионе погода обманчива, лёд тонкий и дети этого не понимают. К тому же сейчас из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса дети учатся онлайн и чаще всего предоставлены сами себе.
- Здесь хотелось бы довести до каждого родителя - детей без присмотра оставлять нельзя! Мы живем в 21 веке, у всех есть смартфоны, есть приложения, к примеру, "Родительский контроль", в которых можно просматривать, где находится ребенок. Можно уделить хотя бы минуту в час и выяснить, где находится его ребенок, - сказал Аскат Ержанов.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Али ЖУМАНОВ