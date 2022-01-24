Все школы Уральска перешли на обучение в штатном режиме. Некоторые - на трёхсменку
Все для выполнения требований санитарных норм, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
После митингов 5-7 января каникулы для школьников и студентов продлили. Затем из-за роста числа заболевших коронавирусом обучение студентов и школьников 5-11 классов было решено организовать в дистанционном формате.
Младшеклассникам, учащимся сельских школ и школ с контингентом не более 600 человек разрешили учиться традиционно. Однако уже сегодня, 24 января, школы Уральска перешли на оффлайн обучение. При этом несколько городских школ перешли на трёхсменку. Как будут учиться в школах, где и ранее дети учились в три смены, неизвестно.
- Согласно постановлению главного санитарного врача РК №5 от 21 января 2022 года с 24 января во всех школах Уральска с численностью обучающихся до 600 учащихся обучение проводится в штатном формате. В школах с численностью обучающихся более 600 учащихся, обучение проводится в штатном формате с наполняемостью не более 50% от проектной мощности школы в смену. При этом во всех школах 1-4 классы обучаются в штатном формате. Касательно обучения учеников 5-11 классов, администрациям школ рекомендовано организовать работу смен и подсмен, перевести обучение по некоторым предметам на дистанционный формат, - ответили на запрос редакции «МГ» в отделе образования Уральска.
В отделе образования отметили, что дистанционно школьники будут изучать такие предметы, как технология, музыка, самопознание, НВП и элективные курсы, а также разного рода кружки.
- Мы дали рекомендации и далее администрации школ сами решают, как им обучаться, какие предметы проводить дистанционно, - сообщили в горОО.
Всего в Уральске насчитываются 50 школ, в которых обучаются 55 327 учеников (1-11 классы). И на сегодняшний день все обучаются в оффлайн формате.
Всего в ЗКО семь аварийных и четыре трёхсменные школы, две из которых (№18 и №30) в Уральске.
