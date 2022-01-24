- Она сообщила, что в 21:40 двое неизвестных мужчин незаконно проникли к ней в квартиру, избили и угрожая ножом и предметом, похожим на оружие, похитили сотовые iPhone и Samsung, Apple Watch, пару золотых сережек, 40 тысяч тенге и заставили перевести мобильный банкинг один миллион 576 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе ведомства.Полицейским удалось задержать двух подозреваемых 26 и 24 лет. У них изъяли два сотовых телефона, золотые серьги, смарт часы, пневматическое оружие и денежные средства в размере один млн 14 тысяч тенге. По данному факту начато расследование по статье «Разбой». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
