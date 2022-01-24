Соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Главу Бюро нацстатистики освободили от должности Об этом сообщается на сайте Акорды.
- Распоряжением главы государства Айдапкелов Нурболат Сергалиевич освобождён от должности руководителя Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, - говорится в сообщении.
Айдапкелов возглавлял Бюро национальной статистики с октября 2020 года.