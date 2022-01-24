- Действиями осуждённой нарушена нормальная работа школы и причинен существенный вред правам и законным интересам граждан и охраняемым законом интересам государства в размере 6 099 904 тенге, повлёкших тяжкие последствия, - говорится в постановлении суда.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Уголовное дело в отношении директора средней школы имени М. Бекмухамбетова рассмотрел атырауский городской суд №2. Почти три года глава учреждения, заполняя табели и издавая приказы, вводила ложные сведения в официальные документы и допускала необоснованное зачисление бюджетных средств.Свою вину директор школы признала и полностью возместила причинённый ей ущерб. С учётом этого, а также наличия у обвиняемой малолетнего ребёнка, суд назначил наказание в виде ограничения свободысроком на три года и шесть месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях. Приговор суда не вступил в законную силу.