603 пострадавшим работникам госорганов, больниц и СМИ выплатят финансовую помощь, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Об этом на заседании городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения Алматы сообщил заместитель акима Ильяс Усеров. Как ранее сообщалось, выплаты производятся из расчёта: gолучивших тяжёлые ранения - по два миллиона тенге, со средними ранениями - по одному миллиону, с лёгкими травмами - по 500 тысяч тенге. Из 603 пострадавших, 592 - сотрудники правоохранительных органов, один сотрудник ДЧС, три сотрудника местных исполнительных органов, один сотрудник телеканала «Алматы» и шесть сотрудников медицинских организаций. Также финансовую помощь в размере 100 тысяч тенге выплатят задействованным в период ЧП 3 878 сотрудникам департамента полиции, 1 207 сотрудникам ДЧС, 3 888 сотрудникам управления общественного здоровья и 93 сотрудникам Службы спасения.
- Сегодня соответствующие документы направлены в казначейство и после обеда будут произведены первые выплаты, - отметил Усеров.
В полицию направят 200 млн тенге для обеспечения выплат за пострадавший автотранспорт.