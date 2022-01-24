Бизнесменов ЗКО призвали помочь с автотранспортом для мобильных бригад
Это на случай развития пессимистического сценария Covid-19, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Гали Искалиев не исключает риск пессимистического сценария по Covid-19 в нашей области, когда количество больных может возрасти до 2 000 в сутки (ныне до 500 случаев). И с таким наплывом будет сложно справиться врачам и медучреждениям.
- Сейчас от населения к нам поступают сигналы, что заболевшим порою приходится подолгу ожидать «Скорые» и мобильные бригады, - сказал Гали Искалиев в ходе очередного заседания оперштаба по борьбе с КВИ, которое проходило на платформе Zoom. – И упирается эта проблема в дефицит транспорта. Думаю, городскому акиму, а также управлениям предпринимательства и индустриально-инновационного развития, образования, спорта нужно обсудить этот вопрос, чтобы организовать помощь в обеспечении машинами. У нас не должно быть проблемы: как доехать до больного. Нужно поговорить с представителями бизнеса, попросить их выделить автотранспорт на общее дело – борьбой с коронавирусом и новой волной заболеваний.
Аким ЗКО также отметил, что департаменту санитарно-эпидемиологического контроля и региональной Палате предпринимателей нужно продумать, как сделать так, чтобы бизнес не простаивал, ведь рабочим нужно выплачивать заработную плату.
- Если есть возможность, нужно работать удаленно, а пожилым быть предельно осторожными и не посещать места большого скопления народа, - сказал Гали Искалиев. – Пока у нас есть запас лекарственных препаратов на 2-3 месяца, но, думаю, аптекам нужно быть готовыми к пессимистическому сценарию и предусмотреть хороший задел. Руководителям предприятий, заводов, начиная даже от 10 человек, нужно закупить аптечки с необходимым перечнем лекарств и в случае «золотого часа» применять их для оказания срочной медпомощи своих работников.
При этом на оперштабе руководитель управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков отметил, что сейчас большинство заболевших лечатся амбулаторно, болезнь чаще проходит как обычное ОРВИ, когда назначается домашняя изоляция, обильное питье и жаропонижающие. Из общего числа заразившихся коронавирусом госпитализируется пока всего около 20%.
- Нынешний штамм Covid-19 больше поражает молодежь, отличается не таким суровым течением, как прошлогодний, хотя у групп риска и непривитых он тоже может вызывать и довольно серьезные осложнения, - сказал руководитель облздрава.
С 14 января ЗКО находится в "красной" зоне по темпам распространения КВИ. С 17 января студентов и школьников (кроме младшеклассников) перевели на дистанционку. С этой недели школьников снова перевели на обучение в штатном режиме.
