Карагандинской области- пострадало 238 человек,

ВКО - 204 человека;

Костанайской области - 122 человека,

Павлодарской области 114 человек,

Актюбинской области 107 человек,

Алматы - 107 человек.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным комитета труда, социальной защиты и миграции, в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1 465 работников, 200 из которых погибли. Высокий уровень производственного травматизма сохранялся на предприятиях:Наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 18,8% и в строительной отрасли – 11,3%.