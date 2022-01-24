200 человек погибли на производстве в Казахстане в прошлом году, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Скоро некому будет строить дома - в Казахстане вновь заговорили о дефиците строителей Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным комитета труда, социальной защиты и миграции, в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1 465 работников, 200 из которых погибли. Высокий уровень производственного травматизма сохранялся на предприятиях:
  • Карагандинской области- пострадало 238 человек,
  • ВКО - 204 человека;
  • Костанайской области - 122 человека,
  • Павлодарской области 114 человек,
  • Актюбинской области 107 человек,
  • Алматы - 107 человек.
Наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 18,8% и в строительной отрасли – 11,3%.