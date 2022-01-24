Исследователи провели анализ нескольких сотен случаев омикрон-варианта у детей в возрасте от восьми до 12 лет, передаёт РИА Новости. «Омикрон» распространяется быстрее других штаммов - ВОЗ Изображение с сайта Pixabay Business Insider со ссылкой на данные британского приложения для отслеживания симптомов коронавируса сообщил, что дети при заражении омикрон-вариантов редко болеют в тяжёлой форме. Согласно данным, наиболее распространёнными стали семь симптомов: усталость, головная боль, боль в горле, насморк, чихание, высокая температура и кашель. При этом отмечается схожесть протекания болезни как у привитых, так и у непривитых детей. Есть и редкие симптомы: диарея, сыпь, лающий кашель. Ранее сообщалось, что в США из-за нового варианта КВИ детей стали чаще госпитализировать в больницу.

«Омикрон»

В ноябре учёные из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР. ВОЗ классифицировала новый вариант COVID-19 как вызывающий беспокойство. С третьего декабря Казахстан приостанавил авиасообщение с Египтом. Оставшихся на курортах страны сограждан вывозили репатриационными рейсами. Также в Казахстане ограничили въезд для граждан ряда стран Африки и обязали прибывающих из девяти стран Европы иметь ПЦР-справку и проходить семидневный домашний карантин. 21 декабря ВОЗ сообщила, что «Омикрон» распространяется быстрее других вариантов COVID-19. Шестого января Минздрав Казахстана сообщил, что циркуляция нового варианта выявлена в стране.