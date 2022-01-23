По информации РГП "Казгидромет", 24 января в Уральске ожидается снег, ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем -8 градусов, ночью -10. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Днем ожидается 12 градусов мороза, ночью -22. В Атырау осадков не ожидается, днем -5 градусов, ночью -10. В Актау ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем +5 градусов, ночью +2. В Алматы ожидается небольшой снег, днем -2 градуса, ночью -6. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.