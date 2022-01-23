Его искали с вечера 22 января, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В Атырау ведутся поиски пропавшего ребенка   Еппили Сайли Ананд Рао 2013 года рождения пропал вечером 22 января. Он вышел на улицу с младшим братом поиграть. Позже младший ребенок вернулся, а старший - нет. Вечером того же дня к поискам приступили полицейские, а в 05:30 - спасатели, которые помимо пешего поиска проверяли канал Перетаски. Вечером 23 января стало известно, что тело малыша нашли в реке спасатели. - Тело мальчика нашли в середине канала Перетаска. С утра водолазы осуществили несколько спусков в воду, - сообщили в группе по связям с общественностью ДЧС Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ