Магазин техники в ЗКО оштрафовали за обман покупательницы
Разбирательство длилось почти пять месяцев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Руководитель департамента по защите прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова рассказала, что случай произошёл в филиале одного из крупнейших магазинов техники. В августе прошлого года женщина купила смартфон и два пакета настроек общей стоимостью 44 480 тенге. Уже дома покупательница увидела, что один из пакетов установлен не полностью (два из пяти приложений), второй пакет и вовсе отсутствует. На следующей день она вернулась и потребовала вернуть деньги.
- Потребителю работниками магазина был предоставлен бланк заявления с указанием наименования, адреса и данных директора магазина. Женщина заполнила бланк, в заявлении указала «Я отказываюсь от настроек телефона потому что ни одна не активировалась и я плачу лишние деньги». Работники магазина заявление приняли, однако принятие заявления не было должным образом оформлено: не был выдан второй экземпляр заявления с отметкой о принятии, - пояснила Киматова.
Одновременно брат женщины несколько раз звонил в службу поддержки магазина, которая подтвердила, что заявление принято.
Спустя десять дней, установленных законом, ответ от магазина не поступил. Тогда департамент по защите прав потребителей провёл проверку и на магазин наложили два штрафа в размере 50 МРП за неисполнением продавцом обязанностей по обеспечению обмена или возврата товара и представлению письменного ответа на претензию потребителя. В отношении продавца также вынесли предписание о произведении возврата денег за два пакета с настройками.
Продавец решил обжаловать решение.
- В своей жалобе продавец ссылался на следующий довод: от потребителя письменных заявлений не поступало и соответственно, продавец о возникшей претензии не знал. Таким образом, факт отсутствия регистрации заявления продавцом послужил основанием для подачи им жалобы в суд. Судом были исследованы все обстоятельства по делу и постановлением суда жалоба продавца была оставлена без удовлетворения, - рассказала Эльмира Киматова.
Продавец вновь решил оспорить решение и вновь проиграл. Женщине вернули деньги за пакеты с настройками.
Тем временем в департаменте напомнили, что нужно обязательно знать потребителям, если их права нарушены:
претензия пишется в произвольной форме, однако в обязательном порядке указываются наименование субъекта предпринимательства, адрес его местонахождения, контакты, при наличии адрес электронной почты. Также в обязательном порядке укажите свои полные данные: ФИО, адрес, адрес электронной почты, контакты;
в претензии укажите, что явилось основанием для вашего обращения и чётко укажите своё требование;
если вашу претензию субъект предпринимательства у вас не принял, то отправьте её посредством услуг АО «Казпочта», либо на адрес электронной почты субъекта;
субъект предпринимательства обязан рассмотреть претензию, и в случае несогласия в течение десяти календарных дней со дня получения претензии представить вам мотивированный письменный ответ;
ответ субъектом предпринимательства должен быть доставлен в ваш адрес теми же способами, что предоставлены вам законодательством (вручается вам, либо направляется в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты);
если ваша претензия субъектом получена, то вам необходимо выждать 10-дневный срок, и только по истечении этого срока принимать дальнейшие действия.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!