- Потребителю работниками магазина был предоставлен бланк заявления с указанием наименования, адреса и данных директора магазина. Женщина заполнила бланк, в заявлении указала «Я отказываюсь от настроек телефона потому что ни одна не активировалась и я плачу лишние деньги». Работники магазина заявление приняли, однако принятие заявления не было должным образом оформлено: не был выдан второй экземпляр заявления с отметкой о принятии, - пояснила Киматова.

- В своей жалобе продавец ссылался на следующий довод: от потребителя письменных заявлений не поступало и соответственно, продавец о возникшей претензии не знал. Таким образом, факт отсутствия регистрации заявления продавцом послужил основанием для подачи им жалобы в суд. Судом были исследованы все обстоятельства по делу и постановлением суда жалоба продавца была оставлена без удовлетворения, - рассказала Эльмира Киматова.

претензия пишется в произвольной форме, однако в обязательном порядке указываются наименование субъекта предпринимательства, адрес его местонахождения, контакты, при наличии адрес электронной почты. Также в обязательном порядке укажите свои полные данные: ФИО, адрес, адрес электронной почты, контакты;

в претензии укажите, что явилось основанием для вашего обращения и чётко укажите своё требование; если вашу претензию субъект предпринимательства у вас не принял, то отправьте её посредством услуг АО «Казпочта», либо на адрес электронной почты субъекта;

субъект предпринимательства обязан рассмотреть претензию, и в случае несогласия в течение десяти календарных дней со дня получения претензии представить вам мотивированный письменный ответ; ответ субъектом предпринимательства должен быть доставлен в ваш адрес теми же способами, что предоставлены вам законодательством (вручается вам, либо направляется в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты);

если ваша претензия субъектом получена, то вам необходимо выждать 10-дневный срок, и только по истечении этого срока принимать дальнейшие действия.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель департамента по защите прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова рассказала, что случай произошёл в филиале одного из крупнейших магазинов техники. В августе прошлого года женщина купила смартфон и два пакета настроек общей стоимостью 44 480 тенге. Уже дома покупательница увидела, что один из пакетов установлен не полностью (два из пяти приложений), второй пакет и вовсе отсутствует. На следующей день она вернулась и потребовала вернуть деньги.Одновременно брат женщины несколько раз звонил в службу поддержки магазина, которая подтвердила, что заявление принято. Спустя десять дней, установленных законом, ответ от магазина не поступил. Тогда департамент по защите прав потребителей провёл проверку и на магазин наложили два штрафа в размере 50 МРП за неисполнением продавцом обязанностей по обеспечению обмена или возврата товара и представлению письменного ответа на претензию потребителя. В отношении продавца также вынесли предписание о произведении возврата денег за два пакета с настройками. Продавец решил обжаловать решение.Продавец вновь решил оспорить решение и вновь проиграл. Женщине вернули деньги за пакеты с настройками. Тем временем в департаменте напомнили, что нужно обязательно знать потребителям, если их права нарушены: