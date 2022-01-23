49-летний заключенный СИЗО совершил побег из больницы скорой медицинской помощи, куда его этапировали для оказания медицинской помощи, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В Актобе из больницы сбежал обвиняемый в особо тяжком преступлении Сообщается, что побег из-под стражи он совершил 23 января в 6 утра. В соцсети разместили объявление, об этом. В нем говорится, что Айткалиев Мурат Жумагалиевич 01.01.1973 года рождения подозревается в совершении особо тяжкого преступления, передвигается без верхней одежды. Отметим, что до этого 24 ноября прошлого года совершил побег другой подследственный, он смог каким-то образом сбежать из самого следственного изолятора. Тогда беглеца задержали в течение часа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.