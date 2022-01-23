Малыш пропал вечером 22 января в Атырау. В Атырау пропал ребенок: свидетельница видела похожего мальчика на реке Фото предоставлено ДЧС Атырауской области Еппили Сайли Ананд Рао 2013 года рождения пропал вечером 22 января. Он вышел на улицу с младшим братом поиграть. Позже младший ребенок вернулся, а старший - нет. Вечером того же дня к поискам приступили полицейские, а в 05:30 - спасатели, которые помимо пешего поиска проверяли канал Перетаски. В 15.30 23 января в Атырау все еще ведутся поисковые работы. Полицейские нашли свидетеля, которая видела мальчика похожего на пропавшего Сайли. Женщина просит не показывать ее лицо. - Я вчера вечером, около 17:00, по дороге в одну из придомовых аптек, заметила маленького мальчика среднего роста в серой куртке. Он стоял на льду и стучал  ногой по льду. Я предупредила ребенка, что лед опасен, он может треснуть.  Позже я стала свидетелем того, как мальчик поднялся вверх, двигаясь между камышами, и сама  направилась дальше. В то же время я была в болезненном состоянии.  Позже, возвращаясь обратно,  мальчика я  не видела, - говорит женщина, которая  видела мальчика, похожего на Сайли. В Атырау пропал 9-летний ребенок Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ