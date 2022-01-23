Мобильным номером поделилось управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Номер телефона для жалоб по содержанию дорог сообщили в акимате ЗКО Фото из архива "МГ" Все свои предложения, жалобы и замечания жители ЗКО могут отправить на WhatsApp +7 771 179 63 92.
- С 20 января в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области по мобильному номеру принимаются жалобы и предложения по зимнему содержанию автомобильных дорог областного и районного значения. Кроме того, на этот номер вы можете направить свои вопросы, касающиеся дорожного строительства и пассажирских перевозок в нашей области, - говориться на Insagram-странице акимата ЗКО.
Власти заверили, что на обращение обязательно ответят.  