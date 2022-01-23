- С 20 января в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области по мобильному номеру принимаются жалобы и предложения по зимнему содержанию автомобильных дорог областного и районного значения. Кроме того, на этот номер вы можете направить свои вопросы, касающиеся дорожного строительства и пассажирских перевозок в нашей области, - говориться на Insagram-странице акимата ЗКО.

Фото из архива "МГ" Все свои предложения, жалобы и замечания жители ЗКО могут отправить наВласти заверили, что на обращение обязательно ответят. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.