ЧП произошло утром 23 января в Ауэзовском районе Алматы. На месте строящегося ЖК произошло падение крана. - Подрядная компания ТОО «Мирас констракшн» взяла в аренду башенный кран вместе с крановщиком у ИП Star Rent. В результате крановщик 1973 года рождения получил травму, несовместимую с жизнью, - сообщили в пресс-службе акимата. Проводится расследование.