В поисках задействованы спасатели и полицейские, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Спасатели ведут поиски пропавшего мальчика в Атырау 9-летний Еппили Сайли Ананд Рао пропал вечером 22 января. Он вышел на улицу с младшим братом поиграть. Позже младший ребенок вернулся, а старший - нет. Как сообщили в ДЧС, 23 января в 05.30 поступило сообщение от департамента полиции Атырауской области о том, что 22 января около 15.00 в микрорайоне Балыкшы по улице Абая мальчик 2013 ода рождения вышел на улицу поиграться и не вернулся домой. Поиски своими силами результата не дали. - В данный момент спасателями ведутся поиски пропавшего мальчика по микрорайону Балыкшы, а также производится водолазный спуск в канал Перетаска. На поиски задействованы 17 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Атырауской области, - рассказали в группе по связям с общественностью департамента. В Атырау пропал 9-летний ребенок Спасатели ведут поиски пропавшего мальчика в Атырау Спасатели ведут поиски пропавшего мальчика в Атырау Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ