По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 22 января в 19:28 оператору 102 позвонил житель Атырау и сообщил о пропаже сына Еппили Сайли Ананд Рао 2013 года рождения. - По его словам, около 15:00 его сыновья 2013 и 2015 годов рождения вышли на улицу поиграть около дома. В 18:00 младший сын вернулся домой, а старший нет. Поиски ребенка своими силами результатов не дало, после чего они обратились в полицию. Ведутся розыскные работы, - сообщили в полиции. Мальчик был одет в серую куртку, тёмно серую шапку чёрные трико и синие ботинки. Всех владеющих какой-либо информацией о местонахождении ребенка просим сообщить по номерам +7 778 586 19 56, +7 777 665 67 38, +7 702 580 11 62 или 102.