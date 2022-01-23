- Мы считаем, что законодатель, ликвидируя КСК, ограничивает наше право в части выбора формы управления объектами кондоминиума. Не исключено, что как в любой сфере услуг имеются нарекания в адрес КСК, которые недобросовестно выполняют свои обязанности, но при этом большинство кооперативов в полном объеме проводят работу связанную с обслуживанием объектов кондоминиума, - сказано в письме на имя президента Токаева.

- В конце 90-х годов прошлого века все многоэтажные дома нашего города были переданы на баланс созданных КСК в плачевном состоянии –без капитального ремонта, без каких-либо дотаций или средств местного бюджета. Подъезды были с разбитыми окнами отсутствием электроосвещения и неисправной запарной арматурой в элеваторных узлах. Протекала кровля, были неисправны лифты. Отсутствовали элементы благоустройства на придомовой территории и детских игровых площадках. В настоящее время все дома в нашем городе благодаря усилиям КСК находятся практически в идеальном состоянии: капитально отремонтированы все подъезды и освещение в них, установлены современные пластиковые оконные рамы и входные подъездные двери оснащенные домофоном, отремонтирована мягкая кровля. По программе «Модернизация ЖКХ» установлены пассажирские лифты, капитально отремонтированы крыши домов, благоустроены дворы и детские игровые площадки. В летнее время дворы наших домов утопают в зелени и цветах. И все это сделано на средства собственников квартир. Председатели КСК в нашем городе в основной своей массе это опытные управленцы прошедшие обучение в республиканском Центре сертификации ЖКХ. Мы считаем, что ликвидация КСК приведет к потере опытных кадров и на смену им придут председатели ОСИ и доверенные лица ПТ, которые не имеют представления о проблемах связанных с обслуживанием домов. И это вызывает глубокую обеспокоенность, так как нам жить в этих домах, - пишут аксайцы. - С учетом изложенного, обращаемся к Вам как в гаранту Конституции РК просим Вас предоставить нам возможность на законодательном уровне самим принимать решение о выборе формы управлении нашими домами ОСИ, ПТ или КСК, внеся поправки в ст. 42 п.1 Закона РК «О жилищных отношениях» дополнив подпункт 3) следующего содержания: Кооперативы собственников квартир, как форма управления объектом кондоминиума в своем составе может иметь не более десяти многоэтажных домов, расположенных в радиусе пятисот метров.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Нужно отметить, что Закон РК «О жилищных отношениях» принял поправки в ряд нормативных актов, которые затрагивают интересы собственников квартир многоэтажных жилых домов. Так, в частности, речь идет об обязательной ликвидации КСК (кооперативов собственников квартир) с 1 июля 2022 года. На смену кооперативам придут простые товарищества (ПТ) и объедения собственников имущества (ОСИ), которые будут обслуживать один дом. С этим решением не согласны жильцы многоэтажных домов города Аксая и при проведении собраний о переходе на новую форму управления объектами кондоминиума, они проявляли недовольство этими нововведениями и нежеланием создавать ОСИ и ПТ вместо КСК.Аксайцы отмечают, что в городе КСК существуют более 20 лет, и за это время ими была проделана огромная работа