По информации РГП "Казгидромет", 23 января в ЗКО ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем -10 градусов, -14 градусов. В Атырау переменная облачность. Днем -8 градусов, ночью -10. В Актобе осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит -12 градусов, ночью -22. В Мангистауской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +3 градусов, ночью похолодает до -4. В Алматы синоптики прогнозируют погоду без осадков, температура воздуха днем составит +2 градуса, ночью -6.