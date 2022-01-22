- Наибольшее число арестованных приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам – это 464 лица. 226 лиц задержаны по фактам кражи, 60 – за незаконное ношение и хранение оружия, 39 человек за хищение оружия, 25 по фактам хулиганства, 21 за грабеж, - рассказал Елдос Килымжанов.

- Прокуроры ежедневно проверяют ИВС, следственные изоляторы и приёмники-распределители. Из-за отсутствия основания для задержания из изоляторов прокуроры освободили 96 человек. Среди арестованных в следственном изоляторе Алматы прокуроры установили 73 человека с телесными повреждениями. Троим из них меру пресечения изменили, они находятся на свободе, – сообщил прокурор.

По информации заместителя начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдоса Килымжанова, задержаны 970 подозреваемых, из них 782 - с санкции суда взяты под стражу, 29 – определён домашний арест.Еще по 29 задержанным суды отказали в аресте.Как выяснилось, на сегодняшний день Генеральной прокуратурой расследуются 819 уголовных дел, в том числе 45 - по актам терроризма, 36 – по массовым беспорядкам и 15 убийств. Также дела расследуются по фактам грабежей, краж, хищения оружия, применения насилия в отношении сотрудников органов правопорядка и другим преступлениям.