- Коронавирусная инфекция входит в ГБМП, а значит никому в помощи отказано не будет. Если человек заболел COVID-19, то он обязательно получит лечение вне зависимости от того, застрахован он или нет, - заверил Арман Калибеков.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 января во время брифинга в РСК руководителю управления здравоохранения региона Арману Калибекову задали вопрос: могут ли уральцы обратиться в поликлинику с симптомами коронавируса, не имея при этом страховки. Глава облздрава ответил, что поликлиники и стационары оказывают медицинские услуги по двум пакетам: гарантированная бесплатная медицинская помощь (ГБМП) и в рамках обязательного медицинского страхования.Он дополнил, что абсолютно бесплатно оказывается любая медицинская помощь при экстренных состояниях больных.