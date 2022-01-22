- В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 434 (мелкое хулиганство) и направлен в городской суд Лисаковска, - рассказали в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay Пассажира поезда «Алматы-2 - Уральск» задержали в Костанае транспортные полицейские. 43-летний мужчина, находясь подшофе, справил малую нужду прямо между вагонами.Решением суда правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на одни сутки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.