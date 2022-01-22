- В ходе проверки в отношении водителей указанных транспортных средств 2003 и 2001 годов рождения, составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования", на каждого наложен штраф в размере 5 месячных расчетных показателей, - сообщили в полиции.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 21 января около 03:00 сотрудники батальона патрульной полиции на стоянке международного аэропорта Атырау, обнаружили автомобили марки "Лада Гранта", "ВАЗ-2110" и "Лада Приора", которые грубо нарушив правила маневрирования, совершили дрифт.