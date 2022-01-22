Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции на транспорте рассказали, что с начала года два человека пострадали и три погибли на железных дорогах страны. Последний трагический случай произошёл 19 января. Машинист поезда сообщением Сарыозек - Алматы совершил наезд на человека, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Мужчина скончался на месте. Полицейские ведут уголовное дело по данному факту. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.