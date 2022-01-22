- Акты не подписывал (Тлимберлиев – прим.автора), говорил, когда бензин дашь, тогда подпишу. Сколько лет терплю такое отношение. Как на госслужбе работает такой человек? – сказал Марат Беккужиев.

- Почему они всё это время молчали? К тому же она была произведена незаконно, - заявил Тлимберлиев. Усомнился он и в подлинности записи. – Её мог сделать любой айтишник, даже вон сын Беккужиева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Совет по этике ЗКО рассмотрел дело в отношении руководителя Бурлинской районной территориальной инспекции Арыстана Тлимберлиева. Выяснилось, что в департамент по делам госслужбы ЗКО заявление написали коллеги Тлимберлиева – Беккужиев и Оразгалиев. Они пожаловались на грубость со стороны руководителя инспекции и даже мат, который, кстати, удалось записать. Сотрудник департамента также сообщила, что работники районной теринспекции голос начальника на аудиозаписи узнали. Что до самого Тлимберлиева, он слушать аудиозапись отказался, заявив, что сначала нужно доказать её подлинность, признав, что сказал лишь работнику: Сіз алжып жатырсыз ба (вы с ума сошли - перевод редакции), поскольку тот путался в некоторых данных при разговоре. Своё заявление поддержал сотрудник отдела фитосанитарной безопасности района Марат Беккужиев.Между тем сам Тлимберлиев на совете сообщил, что готов был уйти после оскорбительных для него заявлений, но подумав, решил, что должен отстоять своё честное имя. Так, он попросил членов совета обратить внимание на срок давности аудиозаписи (она по данным авторов была сделана в июне 2021 года, то есть прошло более шести месяцев).Также он заявил о необходимости проведения лингвистической экспертизы на значение слова «алжып, алжыған». В итоге Советом по этике принято решение о направлении руководителю областной территориальной инспекции данного Комитета рекомендации о наложении на Тлимберлиева дисциплинарного взыскания в виде «строгого выговора» за нарушение требований Этического кодекса государственных служащих РК, а именно использования некорректных выражений в отношении сотрудников других государственных учреждений.