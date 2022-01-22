Также «зеленый» статус сохраняется в течение трех месяцев после заболевания независимо от получения положительного результата ПЦР-тестирования на КВИ, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Журналисты прошли в ТРЦ и ТРК Уральска со скриншотом статуса и по чужому смартфону Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 января главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал новое постановление, согласно которому у лиц, зарегистрированных в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на Covid-19, "красный" статус сохраняется в течение 10 дней с момента получения положительного результата тестирования. После 10 дней статус меняется на "зелёный", который сохраняется в течение трёх месяцев независимо от получения положительного результата ПЦР-тестирования на Covid-19 в этот период времени. При этом лица с «желтым» статусом (или близкие контактные) переводятся в «синий» по истечении 10 календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19. У контактных лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19 (проведенного не ранее 7 дней со дня контакта), «желтый» статус сохраняется до истечения 7 дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19. Если же у контактных лиц отсутствуют признаки COVID-19 и имеется документальное подтверждение о получении ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, а также переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев, «зеленый» статус сохраняется. Постановление вступил в законную силу. С полным текстом можно ознакомиться здесь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  