В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -5..-7, ночью похолодает до -8..-10. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет -2..-4 градусов, ночью -7..-9 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -12..-14 градусов. Ночью похолодает до -19..-21 градусов. Ветер восточный до 10 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +1..+3 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

Фото из архива "МГ" На большую часть страны сохранит свое влияние отрога антициклона – ожидается погода без осадков. А фронтальные разделы по-прежнему будут вызывать осадки на западе и юге страны.